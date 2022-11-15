ПЕКИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны-участницы G20 прекратить политизацию экономики, снять односторонние ограничения и барьеры на научно-техническое сотрудничество. Эксперт предупредил о серьезной угрозе для мировой экономики

"Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", — заявил он в ходе саммита Группы двадцати, который проходит на индонезийском острове Бали во вторник и среду.

Политик подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность сейчас стали главными вызовами для глобального развития. По словам Си Цзиньпина, текущий кризис связан не с проблемами в производстве и спросе, а со сбоями в цепочках поставок и нарушением международного сотрудничества.

Председатель КНР считает, что урегулировать сложившуюся ситуацию можно с помощью укрепления взаимодействия всех государств, партнерства по ключевым товарам, а также путем формирования открытого, стабильного и устойчивого рынка.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал совместными усилиями стабилизировать логистику и рыночные цены, сдерживать глобальную инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, а также придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности.