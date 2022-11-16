МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder объявил о заключении соглашения о покупке бренда Tom Ford, сумма сделки составляет 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Estée Lauder. В России допустили снижение импорта косметики в 2022 году

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Estée Lauder ведет переговоры о покупке Tom Ford и что сумма сделки может составить 3 миллиарда долларов. Однако, как отмечалось, не было никаких гарантий, что обе стороны достигнут соглашения, поскольку Estée Lauder была не единственным претендентом на покупку дома моды.

"Estée Lauder Companies Inc. объявила сегодня о заключении соглашения о приобретении бренда Tom Ford… Сумма сделки составляет 2,8 миллиарда долларов", — говорится в заявлении.

Estée Lauder — американский производитель косметики, основанный в 1946 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В компанию входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.

Tom Ford SA — дом моды, основанный дизайнером Томом Фордом в 2005 году. В его ассортименте представлена готовая и сшитая по индивидуальным меркам одежда, а также обувь, аксессуары, сумки, косметика и ароматы.