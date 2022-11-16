МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз устал отправлять деньги и технику в украинскую "черную дыру", заявил телеканалу Fox News полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт рассказал, как Украина расплатится за растущие западные кредиты

Это мнение он высказал в ответ на обнародованные планы министра обороны США Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран, чтобы добиться от них дополнительного финансирования для Киева.

"Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру", — отметил Макгрегор.

При этом он напомнил о недавнем высказывании председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, который заявил, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и допустил возможность переговоров с Россией.

Макгрегор указал на противоречия в риторике американской стороны: "С одной стороны, администрация говорит: давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали. С другой стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов заявляет: что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться".