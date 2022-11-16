МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли в среду заявила, что для центрального банка США было бы разумно повысить ставки до диапазона 4,75%-5,25% к началу следующего года. Ставки на уровне 5,0% являются "разумной начальной точкой", сообщила она. Petro-Logistics: члены ОПЕК сократили поставки нефти в начале ноября

При этом пауза в повышении ставок не обсуждается, отметила Дейли, добавив, что она "на 100% полна решимости" добиться максимально плавного и эффективного замедления экономики.