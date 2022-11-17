БУДАПЕШТ, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции, которые приблизили экономику Европы к рецессии, стал бы их уход в отставку. В Британии ожидают, что уровень жизни в стране упадет на семь процентов

"ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-нибудь оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред, потому что после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных", — приводит слова Сийярто на мероприятии "Скажем санкциям нет!" агентство MTI.

По его словам, "тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку. "Это была бы нормальная реакция со стороны тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций", — выразил мнение министр.

Сийярто подчеркнул, что ЕС дал "наихудший ответ" на начало российской спецоперации на Украине, введя санкции, и призвал граждан страны в ходе национальных консультаций высказаться против них.

"Венгрия покупает газ у России, потому что без него физически невозможно решить проблему газоснабжения, просто так сложилась инфраструктура в этом регионе", — добавил он.

Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уже заполнил онлайн-анкету, где отрицательно ответил на все вопросы.

Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.

Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. Рассылка анкет по почте началась 14 октября. Правительство Венгрии 15 ноября опубликовало сайт, на котором граждане страны могут заполнить анкеты онлайн.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.