БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Оспорить признание внерыночного статуса экономики России Минторгом США в американских судах в текущих условиях бесперспективно, а в ВТО пока преждевременно, заявил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на полях саммита АТЭС. Министрескую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде

"Тему рыночного статуса мы обсуждаем с американцами уже давно, решение они приняли. Оспорить это в американском суде в нынешних условиях вряд ли получится", — сказал Ильичев.

Он пояснил, что этот вопрос можно оспорить напрямую в ВТО, можно начать процедуру оспаривания. "Здесь вопрос состоит в том, что спор по рыночному статусу и отзывам можно будет начинать только в том случае, если сама эта методика будет применена на практике. Они приняли общее решение, когда они будут принимать решение в рамках (антидемпингового — ред.) расследования на основании этой методики, тогда в ВТО будет гораздо проще оспаривать. Отменять само теоретическое решение крайне сложно", — пояснил замминистра.

Минторг США 10 ноября сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как отметили в минторге, принятое решение даст США возможность "в полную силу" применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций", которые они совершают в соответствии с законом. В ответ Минэкономразвития РФ заявило, что решение со стороны США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер.

По данным Министерства экономического развития РФ, рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что ухудшало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.