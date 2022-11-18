СМИ: в Германии ожидают дефицит госбюджета до 3,5 процента в 2023 году
Spiegel: эксперты минфина Германии ожидают дефицит госбюджета до 3,5 процента на 2023 год
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БЕРЛИН, 18 ноя — ПРАЙМ. Эксперты министерства финансов Германии ожидают, что дефицит государственного бюджета составит до 3,5% от валового внутреннего продукта в 2023 году, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на внутренние расчеты минфина ФРГ.
"Эксперты главы ведомства Кристиана Линднера (СвДП, входит в правительственную коалицию) ожидают дефицит до 3,5% на 2023 год", — отмечает издание.
Согласно расчетам минфина ФРГ, коэффициент госдолга, то есть отношение старых кредитов к ВВП, вырастет до более чем 67% в 2023 году и останется в основном стабильным в последующие годы.
https://1prime.ru/world/20221118/838874226.html
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