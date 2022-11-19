МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Власти Германии готовятся к нехватке наличных денег в случае отключения электричества, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на агентство Reuters и заявления инсайдеров. Разработан специальный план действий на случай чрезвычайной ситуации, в который, в частности, входит создание немецким федеральным банком дополнительных миллиардных резервов наличности, чтобы быть в состоянии обеспечить экономику достаточным количеством денежных средств в случае отключения электричества. "Унылое десятилетие". Британцы в ужасе из-за резкого падения уровня жизни

Также предусматривается, что правительство будет иметь право ограничивать ежедневное снятие наличных в банкоматах и банковских кассах, чтобы предотвратить дефицит наличности, вызванный резким ростом спроса. Между банками и властями уже ведутся дискуссии о том, как наиболее эффективно распределить наличные деньги в случае кризиса и, например, обеспечить приоритетную поставку топлива для автомобилей, перевозящих наличные деньги.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечает, что доступ к наличным деньгам имеет особое значение для немцев, которые ценят безопасность и анонимность, которые они обеспечивают. Соответственно, немцы склонны использовать их чаще, чем другие европейцы. Согласно недавнему исследованию федерального банка, около 60% повседневных покупок оплачиваются наличными.

Еще десять лет назад парламентский отчет предупреждал о "недовольстве" и "агрессивных конфронтациях" в случае, если граждане не смогут получить наличные деньги во время отключения электричества. В начале пандемии в марте 2020 года уже наблюдался ажиотажный спрос на наличные деньги, когда немцы сняли на 20 миллиардов евро больше, чем положили на депозит. В результате был установлен новый рекорд, что, однако, не вызвало никаких серьезных инцидентов в системе. "Опустеют полки в магазинах". Немцев предупредили о новом кризисе

Но резкий рост спроса в случае кризиса, обратил на себя внимание властей и способствовал нынешним переговорам о чрезвычайной ситуации. По данным издания, федеральный банк сейчас накапливает запасы, чтобы быть хорошо подготовленным к сценарию, аналогичному тому, который произошел в начале пандемии.

Согласно опросу Funke Mediengruppe, опубликованному в начале ноября, более 40% немцев опасаются отключения электроэнергии в ближайшие шесть месяцев. Немецкое управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало гражданам держать дома наличные деньги на случай таких чрезвычайных ситуаций.

Между тем, немецкие финансовые регуляторы обеспокоены тем, что банки не полностью готовы к крупным отключениям электроэнергии. Власти рассматривают это как новый риск, который было трудно предсказать, отметил чиновник, непосредственно знакомый с этим вопросом. В случае отключения электроэнергии одним из средств защиты для правительства и властей может стать ограничение суммы снимаемых наличных, добавил он.

Банки считают повсеместное отключение электричества "маловероятным", продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но все же они находятся в контакте с соответствующими министерствами и органами власти, и прорабатывают и такой сценарий. Среди прочего, в ходе переговоров они пытаются добиться того, чтобы их отнесли к критически важной инфраструктуре, чтобы в случае ограничения подачи электроэнергии им предоставлялся льготный режим.

В зоне риска также находится сектор розничной торговли, который все больше полагается на электронные транзакции и зависит от бесперебойного снабжения наличными деньгами. Более того, большинство банкоматов не имеют аварийного источника питания, отмечает издание.

"Если будут отключения энергии, наличные деньги станут единственным официальным способом оплаты, который по-прежнему будет работать", заявил Томас Ляйтерт, возглавляющий компанию KomRe, которая консультирует города по вопросам планирования на случай отключения электричества и других катастроф. Ляйтерт уже давно предупреждал власти о риске отключения электроэнергии, но до сих пор планирование на такой случай было недостаточным, резюмировало Deutsche Wirtschafts Nachrichten.