МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Отказ Украины взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Польши, передает слова польского политолога Лешека Сыкульского издание Gazeta Wyborcza. МИД прокомментировал отказ Польши Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ

Сыкульский вопрошает в публикации: "Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?"

При этом политолог указал на тот факт, что к сегодняшнему дню Варшава передала Киеву более 300 танков, не имея им эквивалентной замены, и сейчас выступает главным спонсором Украины. После чего Сыкульский задался еще одним вопросом: "В наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?"

Ученый также раскритиковал заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, назвавшего страну "слугой украинского народа".