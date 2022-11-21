МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Отказ Украины взять ответственность за Волынскую резню возмутителен на фоне военной помощи со стороны Польши, передает слова польского политолога Лешека Сыкульского издание Gazeta Wyborcza.

Здание Министерства иностранных дел РФ

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Сыкульский вопрошает в публикации: "Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?"

При этом политолог указал на тот факт, что к сегодняшнему дню Варшава передала Киеву более 300 танков, не имея им эквивалентной замены, и сейчас выступает главным спонсором Украины. После чего Сыкульский задался еще одним вопросом: "В наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?"

Ученый также раскритиковал заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, назвавшего страну "слугой украинского народа".