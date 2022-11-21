МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 24-26 ноября посетит Китай с государственным визитом, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Вице-премьеры России и Кубы обсудили сотрудничество в сфере энергетики

"По приглашению генерального секретаря ЦК Компартии Китая, председателя КНР Си Цзиньпина первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель с 24 по 26 ноября посетит Китай с государственным визитом", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.

Других подробностей пока не приводится.

Президент Кубы с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.