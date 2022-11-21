Президент Кубы посетит Китай с государственным визитом
МИД КНР: президент Кубы Диас-Канель 24-26 ноября посетит Китай с государственным визитом
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 24-26 ноября посетит Китай с государственным визитом, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По приглашению генерального секретаря ЦК Компартии Китая, председателя КНР Си Цзиньпина первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель с 24 по 26 ноября посетит Китай с государственным визитом", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.
Других подробностей пока не приводится.
Президент Кубы с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.
https://1prime.ru/world/20221121/838884633.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.