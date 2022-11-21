МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запад, который был мировым гегемоном на протяжении последних 500 лет, теперь уступает лидерство Евразии, пишет обозреватель Cumhuriyet Хасан Эрель. Politico: Европа готовится к новому противостоянию с США

В ноябре 2022 года в центре внимания мировой повестки дня была Азия, отметил он. 13 ноября в Камбодже состоялся саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 15 ноября — саммит G20 в Индонезии и, наконец, 18 ноября — форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. По мнению Эреля, основным посылом проведения всех этих саммитов было то, что мировой центр производства и принятия решений смещается в Азию.

Саммит Организации тюркских государств, состоявшийся в Узбекистане 12 ноября текущего года также можно отнести к числу событий в Азии. На этом мероприятии Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя, будучи впервые официально признанной, хотя и косвенно, со стороны международной организации.

Турецкий журналист подчеркнул, что "важнейшим событием во всем этом азиатском дипломатическом движении было проявление очевидности того, что не Россия, а сам агрессивный и высокомерный Запад сейчас пребывает в изоляции". В то время как G20, как и G7, начинают изживать себя, пишет он, сцену уже заполняет БРИКС. Европа или Запад, бывшие мировые гегемоны, уступают лидерство Евразии. Как правило, в ходе этого процесса примерно каждое столетие на Западе появлялись новые резервные валюты.

Китайская валюта юань, которая была добавлена в корзину МВФ в 2016 году, сегодня обладает удельным весом в корзине на уровне 12,28%. Доллар по-прежнему доминирует — с долей 43,38%, однако это картина сегодняшнего дня, при этом прогноз на завтра выглядит иначе.

У Китая есть сильные союзники. Страны БРИКС, а именно — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, представляют 41% мирового населения. Это в то же время своего рода "коалиция дедолларизации". Участники БРИКС для избавления от доллара начали использовать свопы в национальных валютах. По мнению обозревателя, следующим шагом может стать валюта БРИКС, основанная на корзине валют стран-членов (по аналогии с МВФ).

Cumhuriyet отмечает, что тенденция "дедолларизации" не ограничивается БРИКС. Легко заметить, что такие же настроения превалируют и в странах Африки, Латинской и Центральной Америки, Западной Азии. Саудовская Аравия, которая впервые в истории начала продавать свою нефть в юанях, является кандидатом на вступление в БРИКС. В США оценили последствия решения Вашингтона "состязаться" с Москвой

"Пятьдесят лет назад саудиты вместе с США сформировали нефтедоллар. На этот раз они могут сыграть активную роль в создании нефтевалюты БРИКС. Другие страны ОПЕК тоже могут последовать этому примеру, что повлечет за собой переоценку нефтяного рынка", отмечается в материале.

Также обозреватель Cumhuriyet предположил, что, возможно, совсем скоро мы БРИКС может превратится в БРИКС+. Турция, Аргентина, Иран, Казахстан, Нигерия, Алжир, Индонезия, Египет, Сенегал, Никарагуа также ждут своей очереди на присоединение к данной группе,отмечает он.

Учитывая в том числе гармонирующие с БРИКС страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), можно сказать, что более половины населения мира и львиная доля мировых товаров отныне находятся вне западной гегемонии, резюмировало турецкое издание.