МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия и Куба сформировали надежную основу для партнерства, странам необходимо воспользоваться этим и укреплять сотрудничество, заявил российский лидер Владимир Путин. Путин призвал добиваться независимости России в сельском хозяйстве

"И я очень рад, что у нас такая возможность есть", — отметил президент во время встречи с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Путин подчеркнул сходство в позициях двух стран по ряду вопросов. По его словам, Москва всегда выступала против каких-либо барьеров, эмбарго и блокад.

"Мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России", — указал глава РФ.

Бермудес в свою очередь заявил, что Куба намерена развивать отношения с Россией и принимать все возможные меры для укрепления отношений между двумя странами.