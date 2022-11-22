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2022
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Путин призвал укреплять сотрудничество между Россией и Кубой
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Россия и Куба сформировали надежную основу для партнерства, странам необходимо воспользоваться этим и укреплять сотрудничество, заявил российский лидер Владимир Путин. "И я очень... ПРАЙМ, 22.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, куба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия и Куба сформировали надежную основу для партнерства, странам необходимо воспользоваться этим и укреплять сотрудничество, заявил российский лидер Владимир Путин.
"И я очень рад, что у нас такая возможность есть", — отметил президент во время встречи с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Путин подчеркнул сходство в позициях двух стран по ряду вопросов. По его словам, Москва всегда выступала против каких-либо барьеров, эмбарго и блокад.
"Мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России", — указал глава РФ.
Бермудес в свою очередь заявил, что Куба намерена развивать отношения с Россией и принимать все возможные меры для укрепления отношений между двумя странами.