БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров ЕС в Россию через Турцию. Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу в связи с энергокризисом

Боррель во вторник ответил на вопросы депутатов Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

"Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром (иностранных дел Турции Мевлютом – ред.) Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается", — сказал Боррель.

По его словам, Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против России. "Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию… Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию", — подчеркнул глава евродипломатии.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.