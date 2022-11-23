МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия нарастила экспорт товаров в Россию в январе-сентябре текущего года на 34%, или на 4 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил в среду вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик. Белоруссия договорилась о поставках топлива в Россию

"Действительно, уход и приостановка деятельности иностранных компаний в России заново открыли российский рынок буквально для всех отраслей промышленности. За 9 месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, или на 4 миллиарда долларов. При этом доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41% до 57%", — сообщил вице-премьер, выступая в парламенте в среду.

По словам заместителя премьер-министра, в условиях западных санкций диверсификация белорусского экспорта, безусловно, произошла в основном за счет расширения поставок в Российскую Федерацию и Китай. По его данным, экспорт товаров в Китай в сравнении с прошлым годом увеличился в 2 раза и составил за 9 месяцев текущего года 1,3 миллиарда долларов.

Вице-премьер рассказал, что принимаемые Белоруссией меры по нивелированию влияния санкций Запада дают свои положительные результаты. "За 9 месяцев текущего года в рамках проводимой работы по переориентации экспортных потоков с западного и украинского направлений при сокращении экспорта на эти рынки на 6,1 миллиарда долларов экспорт в дружественные страны вырос на 5,2 миллиарда долларов", — сказал он.

Пархомчик подчеркнул, что на данном этапе в машиностроении удалось полностью переориентировать экспорт электротехнического оборудования, наземного грузового и пассажирского транспорта, по другим позициям работа продолжается. "Прирост экспорта продукции машиностроения в дружественные страны составил 1,2 миллиарда долларов при снижении в недружественные — на 325 миллионов долларов", — сказал он.