МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. У европейских стран появились шансы уйти от ситуации острого дефицита газа в этот отопительный период, пишет агентство Bloomberg. По оценке главного исполнительного директора нефтетрейдера Trafigura Джереми Вейра, в регионе в этом и следующем году стоит ожидать теплую погоду, это позвонит кризисной ситуации вокруг энергоносителей стабилизироваться. Аналитики допустили, что в Европе к концу зимы могут остаться запасы газа

Об этом говорит установившаяся в последние несколько недель теплой погоде в странах ЕСю.

Другой фактор, который может поддержать Европу этой зимой, это стабильность поставок "голубого топлива" из России по территории Украины. По прогнозам агентства, стоит ожидать, что к концу отопительного периода в подземных хранилищах стран Евросоюза будет как минимум треть от максимального объема. Это даст возможность региону сформировать запасы до нужного уровня к следующему сезону зимы 2023-2024 годов.

Вейр считает, что отопительный сезон 2023-2024 годов вызывал очень высокую степень беспокойства в европейских странах. Однако сейчас, при более благоприятном прогнозе погодных условий, переживаний будет меньше. "Мы очень беспокоились о ценах на энергоносители, но теперь это беспокойство уменьшилось", — отметил он.

В то жен время российский экспортер газа "Газпром" может сократить свои поставки в страны ЕС после заявления о том, что часть поставляемого в Молдавию сырья оседает на территории Украины.