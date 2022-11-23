МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 ноября, выросло на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 240 тысяч, сообщило министерство труда страны. Рубль днем вырос к доллару и юаню

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали показатель на уровне 225 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 223 тысяч с 222 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 5,5 тысячи — до 226 750 с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 221 250.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, выросло на 48 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,551 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.