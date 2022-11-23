МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 7,5% по сравнению с пересмотренным показателем сентября – до 632 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя до 570 тысяч с изначально обнародованного уровня предыдущего месяца в 603 тысячи. Показатель сентября был пересмотрен до 588 тысяч.

По сравнению с октябрем 2021 года, когда продажи составили 671 тысячу, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 5,8%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.