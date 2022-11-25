БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз совместно с партнерами обеспечил необходимой информацией участников торговли продовольствием и удобрениями, разъяснив, что европейские санкции на них не распространяются, сообщил РИА Новости официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Британский регулятор Ofgem представил предложения по защите энергокомпаний

Ранее глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов заблокировано более 260 тысяч тонн удобрений компании. Кроме того, у "Акрона" заблокировано 52 тысячи тонн продукции, а у "Еврохима" — почти 100 тысяч тонн. Мазепин пояснил, что его компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт.

"Мы обеспечили ясность для индустрии и партнеров. Это включает публикацию генеральной лицензии Великобритании, генеральной лицензии "6B" США, а также обновленного и детального руководства Евросоюза. Эти положения дают понять, что банки, страховщики, транспортники и другие игроки могут продолжать международные поставки российского продовольствия и удобрений", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что изначально санкции не были направлены против торговли сельхозпродукцией РФ.

"Они не направлены против торговли сельхозпродукцией и продовольствием, в том числе пшеницей и удобрениями, между Россией и третьими странам", — сказал Стано.

Он повторил позицию ЕС, согласно которой мирового продовольственного кризиса можно было избежать, если бы не разгорелся конфликт на Украине.