Moody's: жизнь в США подорожала на 433 доллара в месяц
Аналитики Moody's: жизнь в США подорожала на 433 доллара в месяц
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Американские домохозяйства тратят на 433 доллара в месяц больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал CNBC News со ссылкой на анализ агентства Moody's.
"Согласно анализу Moody's Analytics, среднее американское домохозяйство тратит на 433 доллара в месяц больше, чтобы купить те же товары и услуги, что и в прошлом году", — информирует телеканал.
Так, за год почти вдвое подорожало питание на работе и в школе, яйца прибавили в цене 43%, масло — треть, расходы на транспорт увеличились на 28%, бензин подорожал на 17,5%, молоко, хлеб и мясо птицы прибавили в цене около 15%, говорится в сообщении.
Зарплаты не успевают за инфляцией, то есть работники теряют покупательную способность, доходы в пересчете на рост цен упали в среднем на 2,8%, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/world/20221125/838958340.html
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