ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Американские домохозяйства тратят на 433 доллара в месяц больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал CNBC News со ссылкой на анализ агентства Moody's. Глобальные фонды акций по итогам недели зафиксировали отток средств

"Согласно анализу Moody's Analytics, среднее американское домохозяйство тратит на 433 доллара в месяц больше, чтобы купить те же товары и услуги, что и в прошлом году", — информирует телеканал.

Так, за год почти вдвое подорожало питание на работе и в школе, яйца прибавили в цене 43%, масло — треть, расходы на транспорт увеличились на 28%, бензин подорожал на 17,5%, молоко, хлеб и мясо птицы прибавили в цене около 15%, говорится в сообщении.

Зарплаты не успевают за инфляцией, то есть работники теряют покупательную способность, доходы в пересчете на рост цен упали в среднем на 2,8%, отмечается в сообщении.