ВАШИНГТОН, 26 ноя — ПРАЙМ. США пошли на ослабление нефтяных санкций в отношении Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства, сообщило американский минфин. СМИ: лимит цен на нефть из России выгоден лишь США, а навредит Москве и ЕС

Ведомство выпустило лицензию, которая на полгода разрешает американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США.

"Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии", — сказано в пресс-релизе министерства.

Оно напомнило, что в субботу представители властей и оппозиции Венесуэлы объявили о возобновлении переговоров в Мексике, достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.

США оставляют за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение, также сказал представитель Белого дома.

"Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет", — сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.