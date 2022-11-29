Байден и Макрон обсудят Украину, КНР, Иран и энергетику
Белый дом: Байден и Макрон в рамках его визита в США обсудят Украину, КНР, Иран и энергетику
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики, заявила высокопоставленная представительница американской администрации.
"Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана", — заявила она на брифинге.
"Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике", — добавили в Белом доме.
Визит Макрона в США, как ожидается, начнется 30 ноября и продлится три дня.
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