МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время его визита в Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики, заявила высокопоставленная представительница американской администрации. Макрон пообещал помочь Молдавии с поставками электроэнергии

"Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре их переговоров… Также будут дискуссии о вызовах со стороны Китая, равно как и Ирана", — заявила она на брифинге.

"Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике", — добавили в Белом доме.

Визит Макрона в США, как ожидается, начнется 30 ноября и продлится три дня.