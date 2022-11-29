МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре составила 2,6%, как и в сентябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Власти Японии не исключат нефть "Сахалина — 1" из ценовых ограничений

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился до 2,5%.

Число безработных в стране в октябре составило 1,78 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,95 миллиона человек, снизившись на 800 тысяч человек (на 1,9%) в годовом выражении.