ЖЕНЕВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Доля 20 крупнейших перевозчиков в мировой морской торговле увеличилась с 48% до 91% за 25 лет, что может привести к злоупотреблениям на рынках, говорится в докладе по морскому транспорту за 2022 год Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В ООН рассказали, когда судно с российскими удобрениями отправится в Малави

"За последние 25 лет 20 крупнейших перевозчиков увеличили свою долю рынка с 48% до 91%, что почти вдвое больше", — сказано в документе, опубликованном на сайте организации

Организация считает, что такая концентрация может привести к злоупотреблению властью на рынке, ограниченному предложению и более высоким тарифам для грузоотправителей по всему миру.

ЮНКТАД напоминает, что около 80% всех продаваемых товаров транспортируется по всему миру морским путем. "В период с 2020 по 2021 год выбросы углекислого газа мировым морским флотом увеличились почти на 5%", — добавляется в документе.