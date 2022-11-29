Финская таможня: около 90 компаний из Финляндии продолжают импорт из России
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из России, рассказал руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит.
По предварительным данным таможни, стоимость финского импорта из России в сентябре составила 257 миллионов евро. По сравнению с сентябрем прошлого года импорт сократился на 66%.
"Трудно отделить только влияние санкций от реакции самих компаний на отказ или приостановку бизнеса. Конечно, санкции имеют большое влияние, потому что они настолько широкомасштабны, но поскольку снижение торговли с Россией настолько радикально, трудно сказать, какое влияние они окажут. В октябре, по оценкам таможни, около 90 финских компаний все еще импортировали товары из России", — сказал Ракшит в комментарии крупнейшей газете страны Helsingin sanomat.
По предварительным статистическим данным таможенной службы за сентябрь, лидером импорта из России остаются никель и никелевые изделия, а также нефтепродукты.
На таможне связали высокие объемы поставок никеля с приготовлениями российского "Норильского никеля" к остановке с начала 2023 года перевозок грузов финской государственной железнодорожной компании VR на российском направлении, а увеличение поставок нефти – со скорым вступлением в силу очередных ограничительных мер в феврале 2023 года.
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