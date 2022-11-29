ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из России, рассказал руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит. Стало известно, на сколько Европа нарастила импорт СПГ из России

По предварительным данным таможни, стоимость финского импорта из России в сентябре составила 257 миллионов евро. По сравнению с сентябрем прошлого года импорт сократился на 66%.

"Трудно отделить только влияние санкций от реакции самих компаний на отказ или приостановку бизнеса. Конечно, санкции имеют большое влияние, потому что они настолько широкомасштабны, но поскольку снижение торговли с Россией настолько радикально, трудно сказать, какое влияние они окажут. В октябре, по оценкам таможни, около 90 финских компаний все еще импортировали товары из России", — сказал Ракшит в комментарии крупнейшей газете страны Helsingin sanomat.

По предварительным статистическим данным таможенной службы за сентябрь, лидером импорта из России остаются никель и никелевые изделия, а также нефтепродукты.

На таможне связали высокие объемы поставок никеля с приготовлениями российского "Норильского никеля" к остановке с начала 2023 года перевозок грузов финской государственной железнодорожной компании VR на российском направлении, а увеличение поставок нефти – со скорым вступлением в силу очередных ограничительных мер в феврале 2023 года.