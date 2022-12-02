ВАШИНГТОН, 2 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон, направленный на принудительное предотвращение общенациональной забастовки работников железнодорожной отрасли и заявил, что оперативность конгресса позволила избежать "катастрофы" в американской экономике. Число занятых не в сельском хозяйстве в США в ноябре выросло

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден утвердил соответствующее решение конгресса.

Закон, который ранее был одобрен обеими палатами легислатуры, обязывает стороны трудового конфликта соблюдать достигнутые в сентябре договоренности.

"Многие отрасли американской промышленности бы просто встали. Мои экономические советники говорят, что без работы бы остались 765 тысяч американцев… Населенные пункты бы потеряли доступ к химикатам для очистки питьевой воды. Фермы и ранчо по всей стране не смогли бы кормить скот", — сказал Байден на церемонии в Белом доме.

"Благодаря законопроекту, принятому конгрессом, тому, который я сейчас подпишу, мы избавили страну от этой катастрофы", — добавил президент и подписал документ.

Он напомнил, что действующие договоренности обеспечат железнодорожникам рост зарплат на "исторические" 24% в ближайшие пять лет, улучшат условия труда и повысят доступность медицинского обслуживания. Байден признал, что проблема больничных остается нерешенной, но пообещал работать в этом направлении.

Законодатели ранее обеими палатами постановили "обеспечить решение неурегулированных разногласий между отдельными железными дорогами в лице Национального комитета конференции перевозчиков… и отдельными их работниками", приняв документ против "угроз отдельных трудовых организаций в отношении необходимых транспортных услуг Соединенных Штатов Америки".

Претензии к работодателям четырех из 12 отраслевых профсоюзов уже 9 декабря грозили вылиться в забастовку с участием 100 тысяч американских железнодорожников. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США могла бы потерять 1 миллиард долларов.

Байден настаивал на принятии соглашения на постоянной основе между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было согласовано в сентябре в качестве временной меры. По словам президента, по условиям соглашения вырастут зарплаты железнодорожников, будут улучшены условия по защите здоровья, а также предоставлена возможность незапланированного отсутствия на работе по медицинским причинам.