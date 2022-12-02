МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Более половины учителей в Англии сообщили о росте числа учеников, которые не могут позволить себе школьное питание на фоне роста стоимости жизни, свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной благотворительной организацией Sutton Trust. Аналитики предрекли подорожание рождественского ужина британцев

По данным опроса, 52% старшего руководства в государственных школах отметили рост числа учеников, которые не попадают в госпрограмму бесплатного школьного питания и не могут позволить себе завтрак или обед из-за роста цен. Среди малобюджетных школ этот показатель вырос до 59%.

В связи с этим 38% учителей сообщили о том, что всё больше учеников приходят в школу голодными, а 17% заметили, что семьи стали чаще пользоваться поддержкой продовольственных банков. Аналогичные показатели среди учителей в школах с самым плохим финансированием значительно выше – 56% и 27% соответственно.

Кроме того, 54% респондентов отметили, что всё больше детей приходят в школу без теплой одежды, а 74% опрошенных учителей сообщили, что ученики выглядят более уставшими в классе и им становится труднее сконцентрироваться на занятиях.

Опрос проводился среди более 6,2 тысячи учителей по всей Англии через специальное приложение для проведения опросов для учителей Teacher Tapp. Максимальная погрешность составляет 1%.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.