МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между США и Китаем по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 2,4% в годовом выражении и составил 697,694 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. СМИ: Apple ускорила планы перенести часть производства за пределы Китая

Штаты остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-ноябрь вырос в годовом выражении на 3,4% и составил 535,995 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 161,699 миллиарда, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в ноябре товарооборот двух стран составил 57,281 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 40,805 миллиарда, США в КНР — на 16,476 миллиарда.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.