МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Экономика Австралии немного замедлилась в 3-м квартале, так как высокие цены и растущие процентные ставки ограничивали потребительские расходы, что указывает на то, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики охлаждает спрос. ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимума за десять лет

Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, валовой внутренний продукт вырос в 3-м квартале на 0,6% по сравнению с ростом на 0,9% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали рост ВВП в 3-м квартале на 0,7%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года рост ВВП составил 5,9%, выше, чем в Китае, хотя в основном это было обусловлено разовым фактором — открытием экономики в конце прошлого года после локдаунов.