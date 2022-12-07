Экономика Австралии замедлилась в третьем квартале
ВВП Австралии замедлил темпы роста во втором квартале с 0,9 до 0,6 процента
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Экономика Австралии немного замедлилась в 3-м квартале, так как высокие цены и растущие процентные ставки ограничивали потребительские расходы, что указывает на то, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики охлаждает спрос.
Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, валовой внутренний продукт вырос в 3-м квартале на 0,6% по сравнению с ростом на 0,9% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали рост ВВП в 3-м квартале на 0,7%.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года рост ВВП составил 5,9%, выше, чем в Китае, хотя в основном это было обусловлено разовым фактором — открытием экономики в конце прошлого года после локдаунов.
https://1prime.ru/world/20221207/839079434.html
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