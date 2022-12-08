МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Европа получает удар за ударом от своего ближайшего союзника США. Последним стало принятие администрацией Байдена закона о "снижении инфляции", который предусматривает льготы и снижение налогов для американских компаний, которые работают в сфере возобновляемых источников энергии, пишет обозреватель Okaz Али Мухаммед аль-Хазми. "Страшный сценарий". Европа на волоске от полного отключения электроэнергии

Европейцы шокированы таким решением, поскольку оно ставит под угрозу их промышленность. Европейским компаниям и капиталу придется перебраться через Атлантику. Как отмечает аль-Хазми, ранее у европейцев уже был негативный опыт, когда Бразилия в целях стимулирования своей автомобильной промышленности приняла закон, очень похожий на американский. В результате Jaguar, Land Rover, Mercedes и BMW отстраивают новые заводы в Бразилии, чтобы получить налоговые субсидии и льготы.

Обозреватель Okaz напомнил, что европейские лидеры уже не раз озвучивали свое недовольство администрацией Джо Байдена, обвиняя ее в том, что она наживается на конфликте вокруг Украины, а Евросоюз, в свою очередь, страдает больше всех.

"Если вы внимательно следите за мировыми событиями, то вы видите, что Вашингтон старается извлечь как можно больше выгоды, пусть даже и за счет своих ближайших союзников, начиная с продажи газа и оружия по высоким ценам и заканчивая принятием закона о "снижении инфляции", который может разрушить европейскую промышленность", — подчеркивает аль-Хазми.

В материале отмечается, что у европейцев теперь есть три варианта ответного механизма на принятие американцами закона о "снижении инфляции".

Во-первых, это подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), так как данное решение нарушает принцип свободной торговли и является протекционизмом. Вполне возможно, что им даже повезет — ведь ВТО осудила Бразилию, когда та приняла аналогичный закон. Bloomberg: Турция хочет просить у России скидку на газ

Во-вторых, европейцы, как друзья и ближайшие союзники Вашингтона, могут обратиться с просьбой к Байдену отменить это решение. Правда, маловероятно, что американцы к ним прислушаются, поскольку они считают, что интересы Америки превыше всего.

И, наконец, в третьих — Евросоюз может принять аналогичный закон, предоставив налоговые льготы всем европейским компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии. Хотя на сегодняшний день это нелегко сделать.

"Европа переживает серьезный экономический и геополитический кризисы, для выхода из которых необходимы огромные финансовые ресурсы", — резюмировало турецкое издание.