ДОХА, 8 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Китай подписали в четверг меморандум о взаимопонимании о поощрении прямых инвестиций в экономику двух стран, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA после церемонии подписания шести документов о двустороннем сотрудничестве. Пекин заявил о намерении поддерживать курс юаня на "разумном" уровне

Церемония подписания прошла в четверг в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в королевстве с трехдневным официальным визитом.

По информации агентства, подписан меморандум о взаимопонимании в области поощрения прямых инвестиций, а также план по координации между экономической программой королевства "Видение 2030" и меморандум о взаимопонимании в области водородной энергетики.

Ранее лидеры Саудовской Аравии и КНР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.