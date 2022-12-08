Пекин и Эр-Рияд договорились поощрять инвестиционное сотрудничество
Саудовская Аравия и Китай подписали меморандум о поощрении двусторонних прямых инвестиций
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ДОХА, 8 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Китай подписали в четверг меморандум о взаимопонимании о поощрении прямых инвестиций в экономику двух стран, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA после церемонии подписания шести документов о двустороннем сотрудничестве.
Церемония подписания прошла в четверг в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в королевстве с трехдневным официальным визитом.
По информации агентства, подписан меморандум о взаимопонимании в области поощрения прямых инвестиций, а также план по координации между экономической программой королевства "Видение 2030" и меморандум о взаимопонимании в области водородной энергетики.
Ранее лидеры Саудовской Аравии и КНР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://1prime.ru/world/20221208/839104704.html
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