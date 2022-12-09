Президент Киргизии Жапаров сообщил о росте товарооборота со странами ЕАЭС на 30 процентов
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БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС в этом году вырос на 30%, сообщил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент республики Садыр Жапаров.
"Объем взаимной торговли Киргизии со странами союза увеличился за три квартала текущего года на 30%. А экспорт в страны союза вырос более чем на 40%", — заявил он.
По его словам, Киргизия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества со странами-членами союза и рассчитывает, что взаимодействие между партнерами по ЕАЭС будет только усиливаться.
Заседание проходит в Бишкеке под председательством Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.
https://1prime.ru/world/20221209/839114303.html
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