МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в декабре вырос до 59,1 пункта с ноябрьских 56,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 56,9 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 60,2 пункта с 58,8 пункта в ноябре, в то время как аналитики ожидали снижения до 58 пунктов. Индекс экономических ожиданий вырос до 58,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре. Ожидался рост лишь до 56 пунктов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.