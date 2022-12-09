БЕРЛИН, 9 дек — ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Германии в 2023 году достигнет 4,5%, это в два раза больше, чем ожидалось ранее, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы минфина ФРГ. В Австрии подсчитали, что за год газ в стране подорожал на 119 процентов

"Дефицит государственного бюджета Германии в 2023 году составит 4,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), что значительно выше, чем предполагалось ранее. По сравнению с первоначальным планом, он увеличится более чем в два раза", — сообщило издание.

Уточняется, что рост в основном связан с пакетами помощи, связанными со сдерживанием роста цен на газ и электроэнергию, который, по данным правительства ФРГ, является последствием конфликта на Украине.

Ожидается, что в 2024 году дефицит должен снизиться до 2%, а в последующие два года — до 1,5%, это связано с тем, что госпомощь ограничена сроком и, согласно планам на сегодняшний день, истечет в 2024 году.

При этом речь идет именно о дефиците бюджета федерального правительства. Тогда как бюджеты федеральных земель, муниципалитетов и фондов социального обеспечения сбалансированы или имеют профицит.