ВАШИНГТОН, 9 дек — ПРАЙМ. США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию, а неэффективность ВТО в сдерживании нерыночных практик Китая свидетельствует о необходимости ее реформирования, заявили в офисе американского торгового представителя. США расширили антироссийские персональные санкции

"ВТО подтвердила неэффективность в противодействии серьезным и постоянным нерыночным возможностям Китая и других, которые являются угрозой для ориентированных на рынок секторов, связанных со сталью и алюминием", — говорится в распространенном сообщении помощника торгпреда США Адама Ходжа.

Он подчеркнул, что Вашингтон не разделяет позицию ВТО о том, что США должны оставаться в стороне от этого. "США не передадут полномочия о принятии решений, касающихся основ своей безопасности, комиссиям ВТО", — заявил Ходж.

По его словам, администрация США не намерена отменять спорные пошлины и "категорически отвергают" выводы группы экспертов ВТО, заявляя о том, что вопросы нацбезопасности не станут предметом пересмотра и не будут рассматриваться при разрешении споров в рамках ВТО.