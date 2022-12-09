ООН, 9 дек — ПРАЙМ. Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что Белоруссия готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Белорусский экспорт сократился на 4,6 процента за десять месяцев

"Генеральный секретарь принял сегодня заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича. Заместитель министра иностранных дел сообщил генеральному секретарю, что Белоруссия без предварительных условий примет транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов", — говорится в сообщении.

"Заместитель министра иностранных дел повторил просьбы своего правительства о возможности экспорта собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под действие санкций", — указал он.

В свою очередь в МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили, что во время встречи в ООН обсуждалась тема транзита украинского зерна через белорусскую территорию.

"Я могу подтвердить, что эта тема вместе с другими также действительно обсуждалась на встрече", — сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.