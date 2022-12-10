БУДАПЕШТ, 10 дек — ПРАЙМ. Брюссель навязывает Будапешту свою волю по таким ключевым вопросам, как миграция, половое воспитание и санкции, однако Венгрия продолжает отстаивать интересы своего народа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Совет ЕС согласовал выделение Украине кредитов на 18 миллиардов евро

"Венгрия выполнила все обязательства, согласованные с Еврокомиссией. Брюссельские бюрократы выдвигают новые условия, они хотят навязать нам свою волю и в вопросах миграции, санкций и пола. Венгрия выполняет свои обязательства, но в вопросах миграции, пола и санкций мы представляем интересы венгерского народа, а не Брюсселя", — написал Орбан в соцсетях, разместив фотографию с проходящего в субботу заседания правительства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для страны средств из определенных фондов ЕС. Требования ЕК касались, в целом, мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

Однако Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.