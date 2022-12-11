МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Экономическая и социальная ситуация в крупнейшей восточноевропейской стране напоминает обстановку в Речи Посполитой во времена перед ее разделом между великими державами во второй половине XVIII века. Об этом говорит обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Шлензак. "Во что мы ввязались?" Немцы перестали верить в ЕС из-за Украины

"В то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав", — пишет автор статьи. Он отмечает также, что внешние правители и политические регенты в те времена охотно пользовались тем, что было у Речи Посполитой, постепенно лишая страну независимости.

Он считает, что политическая Варшава действует, исходя из тех же подходов, как и почти двести лет назад. Находящаяся сейчас у власти в Польше консервативная партия "Право и справедливость" ставит в свою основу "безальтернативность" союза страны с Вашингтоном. При этом оппозиционная партия "Гражданская платформа" ставит на политику Европейского союза, де-факто — на Берлин, как штаб принятия решений главной и крупнейшей экономики ЕС.

По мнению обозревателя, эти две политические силы сейчас объединяет только одно: полное раболепие по отношению к Киеву. Это означает, что и одна фракция, и другая, если бы имели на это политическую волю, уже втянули бы Польшу в конфликт в соседнем государстве.

"Но, к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, еще одно доказательство того, что Польша не является независимой", — считает Шлензак и приходит к неутешительному выводу: положение страны в настоящее время все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>