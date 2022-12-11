МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Экономическая и социальная ситуация в крупнейшей восточноевропейской стране напоминает обстановку в Речи Посполитой во времена перед ее разделом между великими державами во второй половине XVIII века. Об этом говорит обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Шлензак.

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"В то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав", — пишет автор статьи. Он отмечает также, что внешние правители и политические регенты в те времена охотно пользовались тем, что было у Речи Посполитой, постепенно лишая страну независимости.

Он считает, что политическая Варшава действует, исходя из тех же подходов, как и почти двести лет назад. Находящаяся сейчас у власти в Польше консервативная партия "Право и справедливость" ставит в свою основу "безальтернативность" союза страны с Вашингтоном. При этом оппозиционная партия "Гражданская платформа" ставит на политику Европейского союза, де-факто — на Берлин, как штаб принятия решений главной и крупнейшей экономики ЕС.

По мнению обозревателя, эти две политические силы сейчас объединяет только одно: полное раболепие по отношению к Киеву. Это означает, что и одна фракция, и другая, если бы имели на это политическую волю, уже втянули бы Польшу в конфликт в соседнем государстве.

"Но, к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, еще одно доказательство того, что Польша не является независимой", — считает Шлензак и приходит к неутешительному выводу: положение страны в настоящее время все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой.

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