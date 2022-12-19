ООН, 19 дек — ПРАЙМ. Вывоз удобрений, которые РФ безвозмездно передает бедным странам, разрешен из Нидерландов, Бельгии, Эстонии, также разрешено вывезти удобрения на экспорт из Латвии, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. ООН: с продуктовой сделкой экспорт российской пшеницы увеличился в три раза

"Инспекции в Роттердаме, Антверпене и Эстонии завершились. Экспорт разрешен. Это некоммерческие транзакции, потом что это безвозмездная передача (Россией удобрений — ред.)", — сказал Гутерреш.

"Латвия, где находится 190 тысяч тонн удобрений, также согласилась на вывоз. Инспекции там проходят сейчас", — добавил он.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.