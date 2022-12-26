ПЕКИН, 26 дек — ПРАЙМ. Власти КНР планируют отменить карантин для прибывающих в страну с 8 января, пишет South China Morning Post. СМИ: Япония повысит ставку купонного дохода по десятилетним гособлигациям

"Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января", — пишет издание со ссылкой на источники.

Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому, с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до отъезда. Лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья. ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.

В настоящее время для въезжающих в КНР из-за границы нужно будет провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции.

Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая — Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане — прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.

Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.

Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.