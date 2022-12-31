МИНСК, 31 дек — ПРАЙМ. Власти Гродно с нового года отменят сбор за выезд из Белоруссии на машине, сообщается на сайте областного исполкома. Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию в следующем году

Как отмечается, с 1 января прекратит действовать решение "О местном сборе", принятое в прошлом году. Таким образом, автомобилистам больше не придется платить за пересечение белорусской границы, если они выезжают из страны.

О введении в регионе местного сбора в пограничных пунктах пропуска сообщат отдельно, добавляется в публикации.

Требование об уплате сбора за проезд через границу в пункте пропуска Гродно было введено в марте 2021 года и до января 2023 года. Предполагалось, что средства будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.