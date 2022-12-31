Власти белорусского Гродно отменили сбор за пересечение границы на машине
Власти Гродненской области с 1 января отменили сбор за пересечение госграницы на машине
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МИНСК, 31 дек — ПРАЙМ. Власти Гродно с нового года отменят сбор за выезд из Белоруссии на машине, сообщается на сайте областного исполкома.
Как отмечается, с 1 января прекратит действовать решение "О местном сборе", принятое в прошлом году. Таким образом, автомобилистам больше не придется платить за пересечение белорусской границы, если они выезжают из страны.
О введении в регионе местного сбора в пограничных пунктах пропуска сообщат отдельно, добавляется в публикации.
Требование об уплате сбора за проезд через границу в пункте пропуска Гродно было введено в марте 2021 года и до января 2023 года. Предполагалось, что средства будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.
https://1prime.ru/world/20221231/839370309.html
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