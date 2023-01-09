МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Иранский экспорт в Саудовскую Аравию за период с марта 2022 года по январь 2023 года увеличился на 357% и достиг примерно 15 миллионов долларов, передает агентство Tasnim. Иран заинтересован в поставках арбузов в Россию, заявил посол

"С возобновлением переговоров между Тегераном и Эр-Риядом экспорт Ирана в Саудовскую Аравию достиг 15 миллионов долларов за 1401 год (иранский календарный год начинается с 21 марта – ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем иранского экспорта в КСА за период с марта 2021 по март 2022 года составил около 42 тысяч долларов.

В прошлом году Саудовская Аравия и Иран провели в Багдаде четыре раунда переговоров по нормализации разорванных отношений и возможным способам урегулирования разногласий.

Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.