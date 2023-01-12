МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в декабре составил 85 миллиардов долларов против дефицита в 248,5 миллиарда в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за декабрь составит лишь 70 миллиардов долларов.

Годом ранее в декабре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 21,303 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 6,2% в годовом выражении и составили 539,943 миллиарда долларов, а доходы сократились на 6,5%, до 454,942 миллиарда долларов.