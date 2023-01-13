МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе увеличился до 64,6 пункта с декабрьских 59,7 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 60,5 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 68,6 пункта с 59,4 пункта в декабре, ожидался рост до 60 пунктов. Индекс экономических ожиданий увеличился до 62 пунктов с 59,9 пункта в декабре, в то время как аналитики прогнозировали его сокращение до 59,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.