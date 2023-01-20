МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось на 1,5% по сравнению с показателем ноября – до 4,02 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 3,96 миллиона сделок. При этом показатель за ноябрь был пересмотрен до 4,08 миллиона с 4,09 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США декабре составили 3,6 миллиона, снизившись в месячном выражении на 1,1%, а в годовом — на 33,5%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 2%, до 372,7 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в декабре составило 420 тысяч, что на 4,5% ниже уровня ноября, в годовом выражении показатель упал на 38,2%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 3,3% в годовом выражении, до 317,2 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 1%, как и в ноябре.