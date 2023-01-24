Во Франции предложили прекратить финансирование Киева
Французский политик Филиппо: во Франции нет денег на пенсии и больницы, но она финансирует Украину
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Париж собирается передать Украине 100 миллионов евро, хотя сама Франция столкнулась с финансовыми трудностями, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости.
"Урсула (фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии — прим.ред.) решила отправить дополнительные 500 миллионов евро Зеленскому. Вклад Франции — 100 миллионов! Но у нас нет денег ни на пенсию, ни на больницы…" — написал Филиппо.
https://1prime.ru/world/20230124/839559257.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.