Чистая прибыль Microsoft в I полугодии 2022-2023 фингода снизилась на 13,5% - до $34 миллиардов
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2022-2023 финансового года, завершившееся 31 декабря 2022 года, снизилась на 13,5% в годовом выражении и составила 33,981 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,54 доллара против 5,19 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 6% в годовом выражении и составила 102,869 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft уменьшилась на 12,5% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 16,425 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 2,2 доллара с 2,48 доллара за второй квартал предыдущего фингода. Скорректированная прибыль составила 2,32 доллара. Аналитики ждали показатель на уровне 2,3 доллара. Выручка выросла на 2% в годовом выражении — до 52,747 миллиарда долларов при прогнозе в 53,12 миллиарда.
Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 17,8% в годовом выражении — до 21,508 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 6,7% — до 17,002 миллиарда долларов. Прогноз по выручке Intelligent Cloud на третий квартал составляет 21,7-22 миллиарда долларов — ниже ожидавшихся 22,14 миллиарда.
После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дешевели на 1%.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
https://1prime.ru/world/20230125/839576555.html