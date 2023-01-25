МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2022-2023 финансового года, завершившееся 31 декабря 2022 года, снизилась на 13,5% в годовом выражении и составила 33,981 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Fitch отозвало рейтинги Microsoft

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,54 доллара против 5,19 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 6% в годовом выражении и составила 102,869 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft уменьшилась на 12,5% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 16,425 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 2,2 доллара с 2,48 доллара за второй квартал предыдущего фингода. Скорректированная прибыль составила 2,32 доллара. Аналитики ждали показатель на уровне 2,3 доллара. Выручка выросла на 2% в годовом выражении — до 52,747 миллиарда долларов при прогнозе в 53,12 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 17,8% в годовом выражении — до 21,508 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 6,7% — до 17,002 миллиарда долларов. Прогноз по выручке Intelligent Cloud на третий квартал составляет 21,7-22 миллиарда долларов — ниже ожидавшихся 22,14 миллиарда.

После публикации финансового отчета и до открытия торгов на американских биржах акции компании дешевели на 1%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.