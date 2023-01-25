БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разместила в среду облигации на сумму 5 миллиардов евро, часть полученных ею средств пойдет на финансирование макрофинансовой помощи Украине, говорится в релизе ЕК. ЕК хочет начать ежемесячные перечисления средств Киеву с марта

"Европейская комиссия сегодня привлекла 5 миллиардов евро в рамках своей первой синдицированной сделки на 2023 год", — говорится в нем.

Она разместила тридцатилетние облигации с переподпиской более чем в десять раз (заявки превысили 51 миллиард евро).

Сделка была первой "синдикацией" в рамках нового подхода Еврокомиссии к финансированию общих программ ЕС. В рамках этого подхода, ЕК от имени ЕС размещает единые бонды для финансирования различных программ, а не отдельные выпуски облигаций для поддержки отдельных программ.

Средства, привлеченные в рамках сделки в среду, будут направлены, в частности, на новую программу макрофинансовой помощи для Украины общим объёмом до 18 миллиардов евро на 2023 год, говорится в релизе.