Еврокомиссия разместила бонды объемом в пять миллиардов евро
ЕК разместила бонды на пять миллиардов евро, часть средств пойдет на финансирование Киева
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разместила в среду облигации на сумму 5 миллиардов евро, часть полученных ею средств пойдет на финансирование макрофинансовой помощи Украине, говорится в релизе ЕК.
"Европейская комиссия сегодня привлекла 5 миллиардов евро в рамках своей первой синдицированной сделки на 2023 год", — говорится в нем.
Она разместила тридцатилетние облигации с переподпиской более чем в десять раз (заявки превысили 51 миллиард евро).
Сделка была первой "синдикацией" в рамках нового подхода Еврокомиссии к финансированию общих программ ЕС. В рамках этого подхода, ЕК от имени ЕС размещает единые бонды для финансирования различных программ, а не отдельные выпуски облигаций для поддержки отдельных программ.
Средства, привлеченные в рамках сделки в среду, будут направлены, в частности, на новую программу макрофинансовой помощи для Украины общим объёмом до 18 миллиардов евро на 2023 год, говорится в релизе.
https://1prime.ru/world/20230125/839589576.html
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