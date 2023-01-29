Эрдоган назвал свои отношения с Путиным доверительными
Президент Турции Эрдоган назвал свои отношения с Путиным доверительными
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АНКАРА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы — на взаимном уважении.
"Например, между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности", — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в турецком Биледжике.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой.
https://1prime.ru/world/20230129/839619427.html
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