АНКАРА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы — на взаимном уважении. Россия и Иран облегчат передачу банковских операций

"Например, между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности", — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в турецком Биледжике.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран, он последовательный и надежный партнер, хоть и непростой.