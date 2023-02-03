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2023
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Годовая инфляция в Турции снизилась до 57,68 процента
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Годовая инфляция в Турции по итогам января достигла 57,68%, снизившись за месяц с 64,27%, сообщил Турецкий статистический институт (TÜİK). В свою очередь Независимая группа... ПРАЙМ, 03.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, турция, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам января достигла 57,68%, снизившись за месяц с 64,27%, сообщил Турецкий статистический институт (TÜİK).
В свою очередь Независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 121,62%, показав рост на 9,26 процентного пункта по сравнению с инфляцией за прошлый год.
Центральный банк Турции ранее сохранил прогноз инфляции на текущий году на уровне 22,3% и 8,8% — в 2024 году.