АНКАРА, 3 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам января достигла 57,68%, снизившись за месяц с 64,27%, сообщил Турецкий статистический институт (TÜİK). Турция получила рекордную прибыль от туризма в 2022 году

В свою очередь Независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 121,62%, показав рост на 9,26 процентного пункта по сравнению с инфляцией за прошлый год.

Центральный банк Турции ранее сохранил прогноз инфляции на текущий году на уровне 22,3% и 8,8% — в 2024 году.