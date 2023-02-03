МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 55,2% с пересмотренного показателя декабря в 49,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 50,4% с первоначального значения декабря в 49,6%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в январе увеличился до 50% с пересмотренного значения декабря в 49,4%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.